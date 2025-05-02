Elon Musk,Trump'ın kabinesinden ayrılma planlarını anlattı

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ABD'de Elon Musk nefreti giderek büyüyor...

Müttefiki Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasından günler sonra milyarder olan Elon Musk, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) başına getirilmişti.

Ancak Musk'ın bu görevi onu ve sahibi olduğu Tesla'yı hedef haline getirmiş ve 'istifa et' söylemleri ayyuka çıkmıştı.

PLANINI ANLATTI

Tepkilerden dolayı olmadığını söylese de, Musk kısa bir süre görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

Uzun süredir sessiz olan Musk, DOGE bakanlığından ayrılma planı hakkında konuştu.

KENDİSİ İÇİN BUDA BENZETMESİ YAPTI

Musk, Beyaz Saray’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, DOGE’dan ayrıldığında yerine kimin geçeceğine dair soruyu kendini Buda’ya benzeterek yanıtladı:

"Budizm için Buda gerekli miydi? Buda gittikten sonra Budizm daha da güçlenmedi mi?"

"HEDEFİME ULAŞMAK ZOR OLACAK"

Teknoloji milyarderi, DOGE’un “Budizm gibi bir yaşam biçimi” olduğunu da savundu.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede Musk, DOGE'un ilk etapta federal bütçede vaat ettiği 2 trilyon dolarlık kesinti yapma hedefine henüz ulaşamadığını söyledi. Bunun yerine 160 milyar dolar civarında kesinti yapıldığını ve Washington’dan destek almadan hedefine ulaşmasının “gerçekten zor olacağını” ifade etti:

Kabine ve Kongre ne kadar acı çekmeye hazır? Bu hedefi gerçekleştirebiliriz ancak çok sayıda şikayetle uğraşmak gerekiyor.

BEYAZ SARAY'DAKİ OFİSİNİ KAPATMAYACAK

Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın kabinesindeki bazı kişilerin bütçe kesintilerine karşı çıktığını belirterek, “Daha katedilmesi gereken çok yol var. Bu zor bir iş” dedi.

Teknoloji milyarderi, Trump’ın yönetiminde geçirdiği zamanı azaltacak olsa da Beyaz Saray’daki ofisini kapatmayacağını belirtti.

"PENTAGON'A DANIŞMANLIK YAPIYORUM"

Bunlara ek olarak Space X CEO’su, Pentagon’a askeri teçhizatla ilgili danışmanlık yaptığını da söyledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’i hipersonik füze ve drone’lara yatırım yapması için ikna etmeye çalıştığını aktararak, “Bence o da bana katılıyor” dedi.

"SON KARAR TRUMP'A AİT"

Axios’un aktardığına göre DOGE’un 4 Temmuz 2026’da kapatılması planlanıyordu. Fakat Tesla CEO’su, federal bütçe kesintisi planlarını “2028’in sonuna kadar sürdürebileceklerini” söyledi. Diğer yandan teknoloji milyarderi, son kararın Trump’a ait olduğunu ifade etti.

Musk, 22 Nisan’da yaptığı açıklamada, Tesla’nın net karının bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 71 düşmesinin ardından DOGE’a ayırdığı zamanı azaltacağını duyurmuştu. Musk, mayıs itibarıyla DOGE’un işleri için haftada bir ya da iki gününü ayıracağını söylemiş, kalan vaktinde Tesla’ya odaklanacağını belirtmişti.