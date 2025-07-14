Emmanuel Macron: AB, ABD’nin vergi kararına karşı hızla misillemeye hazırlanmalı

ABD Başkanı Donald Trump, haftalardır süren ticaret müzakerelerinde sonuç alınamaması üzerine Avrupa Birliği ve Meksika başta olmak üzere birçok ülkeye yönelik yeni gümrük vergilerini açıkladı.

Trump, ithalata 1 Ağustos’tan itibaren yüzde 30 vergi uygulanacağını duyururken, Avrupa tarafı bu karara sert tepki gösterdi.

AB Komisyonu misilleme hazırlıklarını hızlandırırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yeni bir açıklamada bulundu.

MACRON'DAN MİSİLLEME HAZIRLIĞININ HIZLANDIRILMASI ÇAĞRISI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu ile birlikte ABD'nin uygulamaya koyacağı gümrük tarifelerine karşı etkili karşı önlemlerin hızla geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Macron, Avrupa'nın çıkarlarını savunmaya hazır olması gerektiğini vurgulayarak, "Bu, 1 Ağustos'a kadar bir anlaşmaya varılamaması halinde etkili karşı tedbirlerin geliştirilmesinin hızlandırılması anlamına geliyor." dedi.

"DOĞRUDAN YÜZDE 30 VERGİ ZAMMI UYGULANSIN"

Ancak Macron, aynı zamanda, Fransa’nın AB’nin ABD’ye ihracatına doğrudan yüzde 30 vergi uygulamasını kesinlikle onaylamadığını da ifade etti.

Açıklamasında, Avrupa Komisyonu’nun orantılı ve akılcı hareket etmesi gerektiğine dikkat çeken Macron, diplomatik çözüm çabalarının öncelikli olması gerektiğini savundu.

TRUMP'YAN GENİŞLETİLMİŞ TARİFE HAMLESİ

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Meksika ve Avrupa Birliği’nden ithal edilen ürünlere 1 Ağustos’tan itibaren yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Trump, Avrupa ile ticaretin "karşılıklı olmaktan çok uzak" olduğunu vurgulayarak, bu durumun ABD’nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini savundu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’a da bir mektup gönderen Trump, Meksika’nın fentanil akışını ve yasadışı göçü engellemekte yetersiz kaldığını belirtti. Trump, Meksika'nın yardım ettiğini ancak "yeterli olmadığını" vurguladı.

Trump, ayrıca Japonya, Kanada, Güney Kore ve Brezilya gibi ülkelerle birlikte toplam 24 ülkeye yönelik yeni gümrük vergileri getirdiğini açıkladı. AB’ye yönelik tarifelerin ise 1 Ağustos itibarıyla tüm ürünleri kapsayacak şekilde yüzde 30’a çıkarılacağını duyurdu.

VON DER LEYEN: ORANTILI YANIT VERİLECEK

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump’ın mektubunun ardından yaptığı açıklamada, alınacak kararların transatlantik tedarik zincirlerine zarar vereceğini belirterek, "AB, müzakereyle çözümden yana olmaya devam ediyor. Ancak gerektiğinde orantılı karşı önlemler almaktan çekinmeyeceğiz." dedi.

Von der Leyen, ticari konularda AB’nin yekvücut hareket edeceğini ve ABD ile 1 Ağustos’a kadar anlaşmaya varmak için görüşmeleri sürdüreceklerini kaydetti.

TİCARET SAVAŞI KAPIDA MI

AB ile ABD arasında yaşanan bu son gelişme, küresel ticaret dengelerini yeniden tehdit ediyor.

Avrupa tarafı, müzakere masasını terk etmeden ama güçlü önlemlerle yanıt verme hazırlığında.

Washington ise, geçmişte Çin ile yaşadığı gerginlikte olduğu gibi daha fazla vergi kartını oynamaya hazır.

Tarafların 1 Ağustos’a kadar nasıl bir uzlaşıya varacağı, küresel piyasalarda önemli sonuçlar doğurabilir.