Emmanuel Macron, Donald Trump ile görüşecek: Gündem Ukrayna

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Dünyanın gündeminde, üçüncü yılına giren Ukrayna ve Rusya savaşı var...

Barışa kavuşturulması beklenen savaş için dünya liderleri art arda diplomasi trafiği yürütüyor.

Avrupalı liderler ise, ABD ile Rusya arasında gerçekleşen barış müzakerelerine dahil edilmemelerine rağmen bu süreçte rol alma çabalarını sürdürüyor.

TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna konusunda Avrupa'nın sesi olmak için Washington’a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna'daki durumu istişare eden Macron, Donald Trump ile görüşmeye hazırlanıyor.

TRUMP'I İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK

Geçtiğimiz hafta yedi AB ülkesi liderini Paris’te bir araya getiren, ardından diğer AB liderleriyle video konferans yöntemiyle görüşen Macron, Avrupa’nın ortak tutumunu netleştirdikten sonra Trump ile görüşmesini planladı.

Macron’un, Trump’ı Ukrayna ve Avrupa’yı barış sürecinde göz ardı etmemeye ikna etmeye çalışacağı belirtiliyor. Fransa’nın, İngiltere ile birlikte ateşkesi garanti altına almak için asker konuşlandırma önerisini Trump’a sunması bekleniyor.

İKİLİNİN GÜNDEMİ UKRAYNA

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa da 6 Mart’ta Ukrayna gündemiyle acil bir AB zirvesi düzenleyeceğini duyurdu. Bu süreçte AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da ABD’ye giderek Dışişleri Bakanı Rubio ile görüşecek.

Fransız diplomatlara göre Macron, Avrupalı liderlerle yaptığı temasların ardından Washington’a, Ukrayna’ya askeri desteğin sürdürülmesi, egemenliğine saygı gösterilmesi ve Avrupa çıkarlarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan eylem önerileriyle gidiyor. Macron’un Trump’ı, Rusya’nın varoluşsal bir tehdit oluşturduğuna ve ateşkesin güvenlik garantileriyle sağlamlaştırılması gerektiğine ikna etmeye çalışacağı belirtiliyor.