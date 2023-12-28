Emmanuel Macron: Gazze'deki sivil kayıplardan endişeliyiz Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde sivil halkın karşı karşıya kaldığı çok ağır kayıplardan dolayı endişe duyduğu bildirildi.

AA & Ensonhaber

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda Gazze'deki ve bölgesel durumu görüştüğü aktarıldı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Macron'un çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde Netanhayu'ya Gazze Şeridi'ndeki sivil halkın karşı karşıya kaldığı çok ağır kayıplar ve buradaki acil insani durum karşısında endişe duyduğunu söylediği belirtildi.

Macron'un İsrail'in sivilleri koruma zorunluluğu olduğunu hatırlattığı aktarılan açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı'nın görüşmede Gazze'deki halka gerekli yardımın ulaştırılmasının acil olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Emmanuel Macron'un tüm uluslararası ve bölgesel ortakların yardımıyla kalıcı bir ateşkes için çalışılması gerektiğini savunduğu belirtilerek, "Fransa önümüzdeki günlerde Ürdün'le birlikte Gazze'de insani yardım operasyonları yürütecek" ifadesine yer verildi.

Yahudi yerleşimcilerin şiddetine son verilmesi çağrısı

Fransız liderin İsrail'in Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivillere yönelik şiddetine ve Batı Şeria'da yeni yerleşim projelerine son vermek için gerekli önlemleri alması gerektiğini vurguladığı aktarılan açıklamada bu durumun iki devletli çözümü tehdit ettiği değerlendirmesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı'nın ülkesinin çatışmanın bölgeye sıçramasını engellemek için İran ve ona bağlı gruplara çatışmadan uzak durmaları yönünde mesajlar ilettiğini dile getirdiği belirtildi.

Öte yandan açıklamada Macron'un Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının tamamen uygulanmasının önemine dikkat çektiği aktarıldı.

BMGK'nın 1701 sayılı kararı İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.