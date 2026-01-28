Emmanuel Macron'un Suriye'de arabuluculuk girişimi kötü bitti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye yeniden toprak bütünlüğünü sağlayarak istikrara kavuşmayı iple çekiyor.

Bunun önündeki en büyük engel ise PKK'nın Suriye uzantısı SDG.

Şara liderliğindeki muhalif devrimle Esad ülkeden kovulduktan sonra 10 Mart Mutabakatı ile anlaşma masasına oturan SDG, imza attığı anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirmeyince ipler gerildi.

SDG'NİN HÜSRAN DOLU GERİ ÇEKİLİŞİ

Şam hükümetinin başlattığı operasyon sonrası Arap aşiretlerin yalnız bıraktığı SDG, Fırat'ın batısına kadar işgal ettiği büyük toprakları bırakarak Haseke, Kamışlı ve Kobani'ye (Aynelarab) kadar çekildi.

Yolun sonunu gören terör uzantıları tekrar müzakere masasına oturdu. Taraflar arasında ateşkes sağlandı.

24 Ocak saat 23.00'ten itibaren ateşkes, 15 günlüğüne uzatıldı.

Bu gergin süreçte entegrasyon için temas sürerken Suriye'deki Kürtlerin anayasal hakları için de bir dizi adımlar atılıyor.

MACRON'UN SURİYE'DE ARABULUCULUK HAYALİ

Terör uzantısı SDG'nin Esad döneminden bu yana 'terör devleti' kurma hayallerinin son bulmaması için ise çaba sürüyor.

Bu kapsamda son olarak devreye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron girdi.

SDG elebaşı Mazlum Abdi ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında arabuluculuk yapmayı planlayan Macron, bir telefon görüşmesi ayarladı.

ŞARA, MACRON VE ABDİ'NİN TELEFONUNU AÇMADI

Fransız Le Point'te yayınlanan makaleye göre Macron görüşmesinde Abdi hazır bulunurken Şara'ya ulaşılamadı.

Şara, hem Macron'u hem de Abdi'yi uzun süre bekletti. Sonunda ise telefonu açmadı.

Fransa lideri Macron bu duruma hayli öfkelendi.

MACRON'UN AMACI KOBANİ'Yİ KURTARMAKTI

Makaleyi kaleme alan Romain Gubert'e göre Macron'un bu görüşmedeki amacı, Kobani'yi kurtarmaktı.

Fakat Şara, bu konunun müzakere edilmesine bile fırsat vermedi.