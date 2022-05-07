Petrol
113.22
2.09%
Euro
15.77
0.40%
Dolar
14.94
0.54%
Altın
905.21
0.95%
Borsa
2459
-0.31%
Bitcoin
546.254
-0.59%
BTXN Coin
15.14
-5.01%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Emmanuel Macron için tören düzenlendi

    Fransa'da ikinci kez cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'un yeni dönem görevi 14 Mayıs'ta başlayacak.
    • 07.05.2022 - 17:36
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 17:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Emmanuel Macron için tören düzenlendi

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son seçimlerde yüzde 58,55'lik oyla aşırı sağcı Marine Le Pen'i geride bırakarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

    Macron'un yeni dönem görevi için bugün de Elysee Sarayı'nda tören düzenlendi.

    Görev başlangıç tarihi 14 Mayıs

    Törene, Macron'un ailesi ve yakın çevresinin yanı sıra, eski Fransa Cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy ve Francois Hollande'ın da aralarında olduğu çok sayıda siyasetçi dahil yaklaşık 500 kişi katıldı.

    Anayasa Konseyi Başkanı Laurent Fabius, ülkeyi gelecek 5 yıl boyunca yöneteceği görevi Macron'a tevdi etti. Fabius, Macron'a yeni döneminin resmi olarak 14 Mayıs Cumartesi başlayacağını ifade etti. İlk cumhurbaşkanlığı görev süresinde yaşanan farklı krizlere atıfta bulunan Fabius, yeni döneminde Macron'a başarılar dileyerek onu tebrik etti.

    Emmanuel Macron için tören düzenlendi #1

    Macron'dan 'güçlükük' sözü

    AA'nın haberine göre törende Macron'a, en büyük Fransa devlet nişanı olan, I. Napolyon'un taktığı Legion d'Honneur takdim edildi. Ayrıca Invalides Meydan'ında 21 top atışı gerçekleştirildi. Macron, törende yaptığı konuşmada, ülkenin geleceğiyle ilgili temennilerinden bahsederek "daha yaşanabilir bir dünya ve daha güçlü bir Fransa" sözü verdi.

    Bu nedenle, 2002 yılından bu yana ilk defa cumhurbaşkanlığı devir teslim töreni yapılmadı. Fransa'nın 5. Cumhuriyet döneminde Macron'dan önce yalnız eski cumhurbaşkanları François Mitterrand ve Jacques Chirac, iki dönem cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

    Emmanuel Macron için tören düzenlendi #2

    Yıllar sonra ilk kez devir teslim töreni yapılmadı

    44 yaşındaki Macron, ülkede ikinci kez cumhurbaşkanı görevine seçilen üçüncü cumhurbaşkanı oldu. Bu nedenle, 2002 yılından bu yana ilk defa cumhurbaşkanlığı devir teslim töreni yapılmadı.

    Fransa'nın 5. Cumhuriyet döneminde Macron'dan önce yalnız eski cumhurbaşkanları François Mitterrand ve Jacques Chirac, iki dönem cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

    Emmanuel Macron için tören düzenlendi #3

    Emmanuel Macron için tören düzenlendi #4


    İlginizi Çekebilir

    Çalıntı araçla yakalanan İngiliz gözaltında
    3. Sayfa

    Çalıntı araçla yakalanan İngiliz gözaltında

    Rize-Artvin Havalimanı’nda geri sayım başladı
    İç Haber

    Rize-Artvin Havalimanı’nda geri sayım başladı

    Altcoinlerdeki alım fırsatını sakın kaçırmayın!
    BtcPrime

    Altcoinlerdeki alım fırsatını sakın kaçırmayın!

    Görüş Bildir