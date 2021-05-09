Emmanuel Macron: Koronavirüs salgını Avrupa'nın eksikliklerini ortaya çıkardı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs salgınının yol açtığı krizin Avrupa'nın eksikliklerini ortaya çıkardığını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Portekiz Başbakanı Antonio Costa'nın katılımıyla Strazburg'da AP'de "Avrupa'nın Geleceği Konferansı" düzenlendi.

"KORONAVİRÜS, AVRUPA'YI ÇOK ETKİLEDİ"

Macron, burada yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınının dünyayı ve özellikle Avrupa'yı çok etkilediğini vurguladı.

Avrupa'ya karşı eleştirileri her gün duyduğunu ifade eden Macron, bu eleştirilerin aksine salgının yol açtığı krize karşı Avrupa modelinin oluştuğunu belirtti. Macron, Avrupa'nın dayanışmasıyla salgına karşı mücadele ettiklerini, bu iş birliğinin salgında hayatlar kurtardığını dile getirdi.

ABD İLE DAHA FAZLA İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Salgınla mücadele kapsamında ABD'ye özellikle koronavirüs aşılarının paylaşımı konusunda daha fazla iş birliği yapma çağrısında bulunan Macron, salgının yol açtığı krizin Avrupa'nın eksiklerini de ortaya çıkardığını vurguladı.

"AVRUPA, YETERLİ SEVİYEDE HIZLI DEĞİL"

Macron, Avrupa'nın politikalarını ve hedeflerini uygulama konusunda yeterli seviyede hızlı olmadığını söyledi.

ABD'nin toplumda daha fazla dayanışma içinde olmak için Avrupa'dan esinlenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Macron, ancak Avrupalıların hız konusunda ABD'den esinlenmesi gerektiğini dile getirdi.