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İstanbul'da motosikletine çarpan kişi annesi çıktı

İstanbul'da motosikletine çarpan kişi annesi çıktı Kabataş’ta kadın bir sürücü, önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Kazayı gören bir başka motosikletli ise gence, “İyi misin” sorusunu yöneltince gülerek cevap veren motosikletli genç, “Annem zaten, paylaş ağabey, rezilliği gördün mü?” diyerek yaşananlara şaşırdı.