- Haberler
- Dünya Haberleri
- Emmanuel Macron: Türkiye ile gerilim hafifledi
Emmanuel Macron: Türkiye ile gerilim hafifledi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ankara-Brüksel ilişkilerini değerlendirdi.
- Haber Merkezi
- 25.06.2021 - 16:02
Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gündür devam eden AB Liderler Zirvesi sona erdi.
Zirveye katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, basın toplantısı düzenledi, gündeminde Türkiye ile ilişkiler vardı.
TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Macron, toplantıda, yasa dışı göçle daha etkin mücadeleyi ele aldıklarını söyledi.
"Türkiye ile gerilim son haftalarda hafifledi." diyen Macron, "Yaz boyunca tetikte olmaya ama aynı zamanda ortak çalışmaya yeniden katılmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.