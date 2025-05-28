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Haber Merkezi

Dünya bu tokadı konuşuyor!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güneydoğu Asya turunun ilk durağı olan Vietnam'da, eşi Brigitte tarafından sertçe tokatlandı.

Tokat görüntülerinin gerçek olduğunu kabul eden Elysee Sarayı, olayın bir 'eşler arasında şakalaşma' olduğunu iddia ederken, Macron da olayın fazla büyütüldüğüne dair bir açıklama yaptı.

BUZLAR ERİDİ POZU

Görüntüler sonrası çift sosyal medyada alay konusu haline gelirken, turun ikinci ayağı Endonezya'da farklı görüntüler basına yansıdı.

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KOL KOLA İNDİLER

Başkent Jakarta'ya inen Macron çifti, tokat dedikodularını gölgelemek için uçaktan kol kola indi.

Çiftin resmi ziyareti boyunca mutlu pozlar verdikleri dikkatlerden kaçmadı.

"ŞAKALAŞTILAR"

Cumhurbaşkanı Macron, Vietnam'daki görüntülerin "abartıldığını" iddia etmiş, eşi Brigitte Macron ile o an "sadece şakalaştıklarını" söylemişti.

Elysee Sarayı da benzer bir açıklama yapmış, “Cumhurbaşkanı ve eşi, yolculuk başlamadan önce son bir kez rahatlıyor, şakalaşıyorlardı. Bu bir samimiyet anıydı. Ama komplo teorisyenlerine malzeme vermeye yetti.” demişti.