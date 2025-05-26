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Haber Merkezi

Tüm dünyayı ekrana kilitleyen görüntü!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte, özel uçaklarıyla Vietnam’a indikleri sırada tartıştı.

Tartışma sırasında Brigitte, Macron'a sert bir tokat attı.

BOZUNTUYA VERMEDİ

Kameralar tarafından görüntülendikleri için bir tepki vermeyen Macron, o anları kaydeden gazetecilere selam verdi.

Durumu fark ettirmemek için kendisini tokatlayan eşine koluna girmesini teklif eden Macron'un bu teklifi de havada kaldı.

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KOL KOLA İNMEDİLER

Çift ayrı ayrı indi.

Kameralar önünde yaşanan bu olay, tüm dünyada büyük ses getirdi.

SARAYDAN AÇIKLAMA: RAHATLAMAYA ÇALIŞIYORLARDI

İlk etapta görüntülerin gerçekliği konusunda net bir açıklama yapmayan Elysee Sarayı, videonun yayılması ve kamuoyundaki tartışmaların büyümesi üzerine pozisyonunu değiştirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı yardımcıları, eşlerin önemli bir diplomatik görüşme öncesi rahatlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

ŞAKALAŞIYORLARDI

"O küçük tokat başkan ve eşi arasında şakacı bir jestten başka bir şey değildi," diyen yetkili, “Cumhurbaşkanı ve eşi, yolculuk öncesi son anda stres atmak adına şakalaşıyorlardı.” diye konuştu.

Saray, videonun abartıldığını ve Emmanuel ile Brigitte Macron arasında kesinlikle hiçbir çatışma olmadığını vurguladı.

Aynı kaynak, görüntülerin özellikle Rusya yanlısı çevreler tarafından abartıldığını ve çarpıtıldığını da belirtti.

FRANSIZ YETKİLİLER SUÇU RUSLARA ATTI

Fransız yetkililer, görüntülerin ikilinin arasındaki yakınlığı göstermesine rağmen komplocuların bundan malzeme çıkardığını belirtti.

Bir Elysee danışmanı ise Fransız medyasına yaptığı açıklamada görüntüyü ilk paylaşan Rus kaynaklara işaret ederek "Russia Today ve arkadaşları hemen atladı." ifadelerini kullandı ve Macron ve eşinin 'sadece şakalaştıklarını' vurguladı.

MACRON'UN TOKATTAN SONRA ÇEKİLEN FOTOĞRAFI