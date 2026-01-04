Emmanuel Macron: Venezuela halkı, Maduro diktatörlüğünden kurtuldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Venezuela'da ABD'nin düzenlediği saldırı ve Nicolas Maduro'nun yakalanarak ülke dışına çıkarıldığı yönündeki açıklamaların ardından değerlendirmede bulundu.

Macron, Venezuela'da "halk iradesine saygılı" bir geçiş çağrısı yaparken, Fransa'nın da vatandaşlarının güvenliği için teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

"KENDİ HALKININ ONURUNA AĞIR BİR SALDIRIDA BULUNDU"

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela halkı bugün Nicolas Maduro diktatörlüğünden kurtuldu ve bundan ancak sevinç duyabilir. İktidarı gasp edip temel özgürlükleri çiğneyen Maduro, kendi halkının onuruna ağır bir saldırıda bulundu" ifadelerini kullandı.

MADURO'NUN RAKİBİ GONZALEZ'E DESTEK

Fransa Cumhurbaşkanı, Venezuela'da 2024 yılında düzenlenen seçimlere değinerek Maduro'nun rakibi Edmundo Gonzalez'e desteğini teyit etti.

Gonzalez'in söz konusu seçimleri kazandığını öne süren Macron, "Önümüzdeki geçiş süreci barışçıl, demokratik ve Venezuela halkının iradesine saygılı olmalı. 2024'te seçilen Başkan Edmundo Gonzalez bu geçişi en kısa sürede sağlayabilmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TAM ANLAMIYLA SEFERBER VE TEYAKKUZ HALİNDEYİZ"

Macron, bölgesel temaslarına işaret ederek, "Şu anda bölgedeki ortaklarımızla görüşüyorum" açıklamasını yaptı.

Fransa'nın tutumuna ilişkin ise, "Fransa özellikle bu belirsizlik saatlerinde vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için tam anlamıyla seferber ve teyakkuzda" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN VENEZUELA MÜDAHALESİ

ABD ordusu, Venezuela'da bu gece başkent Caracas ve çevresinde bazı askeri bölgelere yönelik saldırı düzenlemiş, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'i yakalayarak ülke dışına çıkarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Maduro'nun ABD Donanması'na ait USS Iwo Jima savaş gemisine bindirildiğini ve ABD'ye getirileceğini bildirmişti.

Washington yönetimi, Maduro ve çevresindeki isimler hakkında ABD'de uzun süredir yürüyen dosyalara işaret ederek, bu kişiler hakkında uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, yolsuzluk ve benzeri suçlamalar kapsamında federal yargı sürecinin işletileceğini duyurmuştu.