Kuzey Kore’den yeni roketatar denemesi

Kuzey Kore Füze İdaresi tarafından yapılan açıklamada, testin ülke lideri Kim Jong-Un’un gözetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.

ROKETLER HEDEFİ 358,5 KİLOMETREDEN VURDU

Yetkililer, deneme sırasında fırlatılan 4 roketin yaklaşık 358,5 kilometre mesafede, deniz üzerinde belirlenen hedefi yüksek hassasiyetle vurduğunu duyurdu. Testin, sistemin operasyonel kabiliyetlerini doğrulamak amacıyla yapıldığı ifade edildi.

KIM JONG-UN: "STRATEJİK CAYDIRICILIK GÜÇLENİYOR"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, denemenin ardından yaptığı değerlendirmede, yeni sistemin ülkenin savunma kapasitesi açısından önemli bir aşamayı temsil ettiğini söyledi.

Kim, “Bu silah sisteminin en güçlü yönlerinden tam anlamıyla faydalanmamızı sağlayacak teknik modernizasyonu tamamladık ve sistemi aktif olarak kullanılabilir hale getirdik.” ifadelerini kullandı.

"HASSAS GÜDÜMLÜ UÇUŞ SİSTEMİ EN ÖNEMLİ FARK"

Yeni roketatar sisteminin önceki versiyonlara kıyasla daha gelişmiş özellikler taşıdığını vurgulayan Kim Jong-Un, sistemin öne çıkan yönüne dikkat çekerek, “Her türlü dış müdahaleye karşı koyabilen ve kendi kendini yönlendiren hassas güdümlü uçuş sistemi, bu silahın üstünlüğünü kanıtlayan en büyük özelliktir.” dedi.

MEŞRU MÜDAFAA VURGUSU

Kim Jong-Un, testin Kuzey Kore savunma sanayisinin istikrarlı biçimde ilerlediğinin göstergesi olduğunu belirterek, yürütülen faaliyetlerin amacının nükleer savaşa karşı caydırıcılığı artırmak olduğunu savundu.

"Böyle bir irade ve kabiliyeti sergilemek, caydırıcılığın sorumlu şekilde uygulanmasıdır. Günümüz koşullarında bu, meşru müdafaa için vazgeçilmezdir."