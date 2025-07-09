Endonezya'da 8 metrelik piton çiftçiyi yuttu

Endonezya’nın Sulawesi bölgesinde tüyler ürpertici bir olay yaşandı.

Buton Selatan ilçesine bağlı Kelurahan Majapahit köyünde yaşayan 61 yaşındaki çiftçi La Noti, 4 Temmuz Cuma sabahı hayvanlarını beslemek üzere bahçesine gitti ve bir daha geri dönmedi.

Ailesi, ondan uzun süre haber alamayınca arama çalışmalarına başladı.

PİTON'DAN ŞÜPHELENDİLER

La Noti'nin motosikleti yol kenarında terk edilmiş halde bulununca aile ve köylüler, çevrede daha detaylı bir arama gerçekleştirdi.

Cumartesi günü öğleden sonra saat 15.40 civarında, semt sakinleri bahçelik alanda hareketsiz duran ve karnı olağandışı şekilde şişkin bir pitonla karşılaştı.

ÇİFTÇİNİN CANSIZ BEDENİ KARNINDAN ÇIKTI

Şüphe üzerine yakalanan yaklaşık 8 metre uzunluğundaki yılan kesildiğinde, içeriden La Noti’nin tamamen giyinik haldeki cansız bedeni çıkarıldı.

Olayla ilgili açıklama yapan Buton Selatan Afet Yönetimi Kurumu (BPBD) yetkilisi La Ode Risawal, “Kurbanın ailesi, kendisinin hayvanları beslemek üzere bahçeye gittiğini söyledi. Ancak geri dönmeyince kayıp ihbarında bulundular. Maalesef, büyük bir piton tarafından yutulduğunu tespit ettik.” dedi.

KIYAFETLERİYLE YUTTU

Görgü tanıklarına göre La Noti, bahçede çalıştığı sırada uzun otların arasında gizlenen yılan tarafından saldırıya uğradı.

Hiçbir savunma aracı olmayan yaşlı adam, pitonun boğucu gücüne karşı koyamayarak hayatını kaybetti ve ardından yılan tarafından bütün olarak yutuldu.

Bölge halkı, büyük bir korku ve şaşkınlık içinde yaşananları karşılarken, olay yerinden paylaşılan görüntüler sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

La Noti’nin ailesi yaşananları kabullenerek yakınları için dua etti. Bu trajik olay, Endonezya’da dev pitonlarla yaşanan nadir ama ölümcül karşılaşmalardan biri olarak kayıtlara geçti.