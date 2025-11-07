Endonezya'da camide patlama: 54 kişi yaralandı

- Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir okul kampüsündeki camide patlama meydana geldi.
- Patlamalar sırasında çoğu öğrenci olmak üzere 54 kişi yaralandı, 3'ü ağır yaralı.
- Patlamanın nedeni araştırılıyor ve saldırı iddialarına henüz itibar edilmemesi gerektiği açıklandı.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, okul kampüsünde bulunan bir camide patlama meydana geldi.
Cakarta'daki donanma üssünde yer alan okul kampüsündeki camide, cuma namazının kılındığı esnada birden fazla patlama oldu.
54 KİŞİ YARALANDI
Bölge polisi, patlamalarda ilk belirlemelere göre çoğu öğrenci 54 kişinin yaralandığını açıkladı.
Hastaneye sevk edilenlerden çoğunun hafif yaralı olduğu, 3'ünün ise ağır yaralandığı bildirildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma sürerken polis, saldırı düzenlendiği iddialarına soruşturma tamamlanmadan itibar edilmemesi uyarısında bulundu.