Okan Buruk, Liverpool maçının ilk 11'ini belirledi

Galatasaray'da Liverpool mesaisi başladı. Temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde İngiliz devine konuk olacak.

İlk maçı 1-0 kazanan sarı kırmızılılar, rakibini eleyerek yoluna devam etmek istiyor.

Teknik direktör Okan Buruk, bu önemli karşılaşmada forma vereceği isimleri netleştirmeye çalışıyor.

OKAN BURUK'UN BELİRLEDİĞİ İLK 11

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın kalesini Uğurcan Çakır koruyacak.

Savunmanın sağında Sacha Boey, solunda Ismail Jakobs'un forma giymesi bekleniyor.

Kart cezalısı Davinson'un yokluğunda Mario Lemina, stoper hattında Abdülkerim Bardakcı'ya eşlik edebilir.

Okan Buruk, orta sahanın merkezinde Lucas Torreira'nın yanında Wilfried Singo'ya görev verebilir.

Bu ikilinin önündeyse Gabriel Sara forma giyecek.

Hücum hattının sağında Barış Alper Yılmaz, solundaysa Noa Lang şans bulacak.

Galatasaray'ın bu maçtaki en büyük gol umudu ise yine Victor Osimhen olacak.

MAÇIN BAŞLANGIÇ SAATİ

Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak dev karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.