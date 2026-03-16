Erhan Afyoncu, İlber Ortaylı ile olan anısını anlattı: Hocamız samimi bir Müslümandı

Türkiye'yi yasa boğan ölüm...

Türkiye'nin en sevdiği isimlerden birisi olan duayen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Ortaylı, 14 Mart'ta hayata veda etti.

Ortaylı için siyaset ve sanat camiasından da birçok isim taziye mesajları yayınladı, anılarını paylaştı.

Ortaylı'yla olan anısını paylaşan isimlerden birisi de MSÜ Rektörü Prof. Dr, Erhan Afyoncu oldu.

Afyoncu, İlber Ortaylı ile ilgili sosyal medyada dolaşan bazı iddialara yanıt vermek için, "Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamızın Müslümanlığına dair bir şeyler yazmayı ayıp ve de yersiz addederim. Fakat hakkında yazılanlar bu yazıyı yazmaya beni mecbur bıraktı." dedi.

KUR'AN OKUTTUĞUNU ANLATTI

Afyoncu, İlber Ortaylı'nın müzenin müdürü olduktan sonra Kur'an okuttuğundan bahsetti ve şöyle dedi;

"HOCAMIZ SAMİMİ BİR MÜSLÜMANDI"

"Hoca aleyhinde yanlış zan sahibi olabilecekleri hem aydınlatmak ve hem de tarihe not düşmek için bu yazıyı yazdım. Merhum Ortaylı Hocamız samimi bir Müslümandı, fakat bunu birilerine göstermekten hassaten ictinab ederdi.

Allah ile kul arasında olan ve başka kulların da haberdar olmasının gerekli olmadığı çok güzel hasletlere sahipti.

"AĞALAR, CARİYELER VE DİĞER HİZMETLİLER İÇİN HATİM OKUTURDU"

Fazla kişinin bilmediği, hocamızın hassasiyetini gösteren aşağıda anlatacağım olay ise ibretlik tarihi bir hadisedir. İlber Hocamız 2005 yılında Topkapı Sarayı Müzesi müdürü tayin edildi ve bu görevde 2012 yılına kadar kaldı. Göreve geldiğinde ilginç bir âdet başlattı.

Müdür tayin edildiği senenin Ramazan ayında Topkapı Sarayı’nda görev yapmış ağalar, cariyeler ve diğer hizmetliler için hatim okuttu. Hatim bittiğinde küçük bir katılımcı grubu ile duasını okuttu.

"İLBER HOCA'NIN HAZIRLADIĞI LİSTEDEN DUALAR YAPILDI"

Kasım 2005 tarihindeki hatim duasına davet edilen birkaç kişiden biri olan değerli dostum Murat Kargılı, o gün yaşananları şöyle anlattı: “2005 Ramazan ayında [5 Ekim-2 Kasım] İlber Hoca beni aradı ve ‘Yarın (Salı) Hırka-i Saadet’i açacağız ve siz de gelir misiniz?’ dedi. Ben de severek davete icabet ettim.

Saat 11.00 gibi Topkapı Sarayı’na intikal ettim. Salavatlar eşliğinde Hırka-i Saadet açıldı. İlber Hoca daha önceden destmâller hazırlatmıştı.

Hırka-i Şerif’in açılması töreninden sonra hocamız bana ‘Murat, akşam iftar yapacağız gelir misin?’ dedi ve gelmem hususunda ısrarcı oldu. İftardan sonra Fatih Çollak Hoca bir aşir okudu.

İlber Hoca, aşir kıraatinden sonra elime ekte fotoğrafını yayınladığımız belgeyi verdi. Fatih Hoca, İlber Hoca'nın listesini hazırladığı ağaların duasını yaptı. Duadan sonra İlber Hoca'nın listesini aldım, hocaya imzalattırdım ve tarih attırdım.

Hoca o sırada bana ‘Bu sarayın sahipleri sultanlar değildir, asıl sahipleri bunlardır, bunların adı, sanı unutulmuştur ve bazılarının nesepleri kesilmiştir, kimseleri de yoktur' dedi'.

"HİÇ ARA VERMEDİ, HATİM DUASI OKUTTU"

İlber Ortaylı Hocamız müdür olduğunda başlattığı bu âdeti sonraki yıllarda da devam ettirdi. Her cuma muhakkak ağalar ve cariyeler için hayır yapar, Kur’an okur ve okuturdu. 2005-2012 yılları arasında hiç ara vermeden Ramazan aylarında Topkapı Sarayı’nda ağalar, cariyeler, Enderun hizmetlileri ve diğer hizmetlilerin ruhu için hatim duası okuttu.

"HATİM DUASINA DAVET EDİLENLER ARASINDA SARAYIN ÇALIŞANLARI DA OLURDU"

Bunu özellikle Osmanlı teşrifatına uygun bir şekilde Hırka-i Saadet ziyaretlerinden sonra yaptırırdı. Hatim duasına davet edilenler arasında muhakkak Saray’ın o dönemdeki 'çalışanları da' bulunurdu.

Bu hadiseye şahit olanlardan biri de hocam Prof. Dr. Mehmet İpşirli’dir. İpşirli Hocamız, şahit olduğu töreni şöyle anlattı: “İlber, Saray’a müdür tayin edildiğinde Ramazan ayında bir gün beni aradı. Akşam hatim duası yaptıracağını ve duayı da benim yapıp yapamayacağımı sordu.

Ben de hukukumuza binaen kabul ettim. Akşam yaklaşık on kişinin katıldığı bir iftar yemeği verildi. Yemekten sonra bizzat İlber’in okutturduğu hatmin duasını okudum.

Katılımcılar farklı meslek gruplarındandı. İlber, hatmi Saray’da hizmet etmiş ağalar, cariyeler ve diğer hizmetliler için yaptırdığını, çünkü bunların arkalarında kendilerine dua edecek ve Kur’an okuyacak kimselerin bulunmadığını söyledi. Duadan sonra tatlı bir sohbet oldu ve daha sonra dağıldık.”

"İLBER HOCAMIZ BİZZAT KENDİSİ '50 YASİN-İ ŞERİF ADADIM' YAZMIŞ"

Ekte bu hadiseye dair ilginç bir belge yayınlıyorum. Belgeyi değerli dostum Murat Kargılı gönderdi.

Merhum Hocamız, Topkapı Sarayı Müzesi müdürü olduğu 2005 yılı Ramazan’ın da ağalar ve cariyeler için hatim indirttiği gibi kendisi de 50 Yasin-i Şerif adamış.

Fotoğraftaki listeyi bizzat İlber Hocamız, Murat Bey’e bir hatıra olarak vermiş. Listede kimler için dua edildiği yazıyor. İlber Hocamız, bizzat kendisi “50 Yasin-i Şerif adadım” yazmış."