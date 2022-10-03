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- Endonezya'da futbol maçındaki izdihamda ölenlerin 32'si çocuk
Endonezya'da futbol maçındaki izdihamda ölenlerin 32'si çocuk
- 03.10.2022 - 13:35
- Güncelleme : 03.10.2022 - 13:48
Endonezya'da bir futbol müsabakasında yaşananlar dünya gündemine oturdu.
Arema FC'nin ezeli rakibi Persebaya Surabaya'ya 3-2 kaybetmesinin ardından taraftarlar sahaya indi.
Öfkeli grubu durdurmak isteyen polis, göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu.
Boğulanlar ve ezilenler oldu
Yüzlerce taraftar, biber gazından korunmak için çıkış kapısına koştu.
Bu sırada saha içerisinde yaşanan izdiham nedeniyle çok sayıda taraftarın arasında nefessiz kalarak boğulanlar ve ezilenler oldu.
Endonezya'da futbol maçında çıkan izdihamda 129 kişi öldü VİDEO
Vefat eden 174 kişiden 32'si çocuk
Olayın ardından 174 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yetkililer, vefat edenlerin içinde 32'sinin çocuk olduğunu ve yaşlarının 3-17 aralığında bulunduğunu aktardı.
38 bin kapasiteli stadyumda 42 bin bilet satıldı
Yapılan araştırmalarda ortaya çıkan ayrıntı ise dikkatlerden kaçmadı.
38 bin seyirci kapasiteli Kanjuruhan Stadyumu için 42 bin bilet satıldığı belirlendi.
ÇTe yandan Doğu Java Valisi Khofifah Indar Parawansa, yaralılara ve hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi yardımda bulunulacağını belirtti.