Petrol
88.59
4.05%
Euro
18.186
0.27%
Dolar
18.5676
0.36%
Altın
994.62
0.65%
Borsa
3283
3.23%
Bitcoin
360.499
0.22%
BTXN Coin
10.33
-5.05%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Endonezya'da futbol maçındaki izdihamda ölenlerin 32'si çocuk

    Son düdükle birlikte sahaya inen taraftarları durdurmak isteyen güvenlik güçleri, öfkeli gruba göz yaşartıcı gaz sıktı. Müdahaleden kaçanlar arasında yaşanan izdihamda 174 kişi öldü.
    • 03.10.2022 - 13:35
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 13:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Endonezya'da futbol maçındaki izdihamda ölenlerin 32'si çocuk

    Endonezya'da bir futbol müsabakasında yaşananlar dünya gündemine oturdu.

    Arema FC'nin ezeli rakibi Persebaya Surabaya'ya 3-2 kaybetmesinin ardından taraftarlar sahaya indi.

    Öfkeli grubu durdurmak isteyen polis, göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu.

    Boğulanlar ve ezilenler oldu

    Yüzlerce taraftar, biber gazından korunmak için çıkış kapısına koştu.

    Bu sırada saha içerisinde yaşanan izdiham nedeniyle çok sayıda taraftarın arasında nefessiz kalarak boğulanlar ve ezilenler oldu.

    Endonezya'da futbol maçında çıkan izdihamda 129 kişi öldü VİDEO

    Endonezya da futbol maçındaki izdihamda ölenlerin 32 si çocuk #1

    Vefat eden 174 kişiden 32'si çocuk

    Olayın ardından 174 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Yetkililer, vefat edenlerin içinde 32'sinin çocuk olduğunu ve yaşlarının 3-17  aralığında bulunduğunu aktardı.

    Endonezya da futbol maçındaki izdihamda ölenlerin 32 si çocuk #2

    38 bin kapasiteli stadyumda 42 bin bilet satıldı

    Yapılan araştırmalarda ortaya çıkan ayrıntı ise dikkatlerden kaçmadı.

    38 bin seyirci kapasiteli Kanjuruhan Stadyumu için 42 bin bilet satıldığı belirlendi.

    ÇTe yandan Doğu Java Valisi Khofifah Indar Parawansa, yaralılara ve hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi yardımda bulunulacağını belirtti.

    Endonezya da futbol maçındaki izdihamda ölenlerin 32 si çocuk #3

    Endonezya da futbol maçındaki izdihamda ölenlerin 32 si çocuk #4

    Endonezya da futbol maçındaki izdihamda ölenlerin 32 si çocuk #5


    Tokat'ta, kasa hırsızını kamera görüntüleri ele verdi
    3. Sayfa

    Tokat'ta, kasa hırsızını kamera görüntüleri ele verdi

    Duygu Özaslan fiziği ile görenleri mest etti! 'Bu ne güzellik?'
    Medya

    Duygu Özaslan fiziği ile görenleri mest etti! 'Bu ne güzellik?'

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir