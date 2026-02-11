Endonezya'da inişe geçen uçağa silahlı saldırı: 2 ölü

- Endonezya'da inişe geçen küçük bir uçağa yapılan silahlı saldırıda iki pilot öldü.
- Cessna Grand Caravan tipi uçak, Boven Digoel bölgesindeki havalimanına inişi sırasında hedef alındı.
- Uçaktaki 13 yolcu yara almadan kurtulurken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Endonezya'da korkunç olay..
Güney Papua eyaletindeki bir havalimanına iniş yapan küçük uçağa ateş açılması sonucu iki pilot hayatını kaybetti.
Antara News'ün haberine göre, yetkililer, Tanah Merah'dan havalanan "Cessna Grand Caravan" tipi küçük uçağın, eyaletin Boven Digoel bölgesindeki havalimanına inişi sırasında silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.
13 YOLCUNUN SAĞLIK DURUMU İYİ
Saldırıda iki pilotun yaşamını yitirdiğini bildiren yetkililer, uçaktaki 13 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.