Endonezya'da şiddetli yağışlar afetlere yol açtı: Can kaybı 79'a yükseldi

Endonezya'da afetler ile mücadele...

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açtı.

VATANDAŞLARA TEDBİRLİ OLUNMASI ÇAĞRISI

Ülkede son zamanlarda birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.



Yetkililerden, vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapılıyor.

TOPLAM CAN KAYBI AÇIKLANDI: 79 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Endonezya Meteoroloji, İklim Bilim ve Jeofizik Ajansından, çarşamba gününden bu yana Sumatra'da şiddetli bir şekilde devam eden muson yağmurları nedeniyle 79 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Kayıp 100'e yakın kişi içinse arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

BİNLERCE EV VE BİNA YAĞIŞLAR NEDENİYLE SULAR ALTINDA KALDI

Endonezya Afet Yönetim Ajansı ise binlerce ev ve binanın yağışlar nedeniyle sular altında kaldığını ve binlerce ailenin yerinden olduğunu kaydetti.

Ayrıca pirinç tarlaları, hayvanlar ve kamusal alanların da sellerde zarar gördüğü aktarıldı.