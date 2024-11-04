Endonezya'da yanardağ patladı: 8 ölü

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Endonezya'da felaket tablosu!

Flores Adası'nda yer alan Lewotobi Laki Laki Dağı'nda volkanik patlama yaşandı.

Patlamadan sonra lav akıntıları, yerleşim yerlerini küle çevirdi.

8 KİŞİ ÖLDÜ,1 KİŞİ KAYIP

Yetkililer, bir rahibenin aralarında olduğu 8 kişini hayatını kaybettiğini, bir kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

ÜLKEDE ALARM VERİLDİ

Bölgede geçen haftadan beri bir dizi patlama meydana gelirken yetkililer, Lewotobi Laki Laki Dağı için uyarı durumunu en yüksek seviyeye çıkardı.

Yanardağ, geçen haftadan bu yana her gün havaya 2 bin metreye kadar yoğun kahverengi kül püskürtüyor.