Endonezya'da yolcu gemisinde yangın: 568 kişi kurtarıldı

Endonezya’nın 4 büyük adasından biri olan Sulawesi Adası’nda dün KM Barcelona 5 adlı feribotta yangın çıktı.

KM Barcelona 5 adlı feribota ilişkin detaylı açıklama geldi.

KAYITLI 295 KİŞİNİN BULUNDUĞU FERİBOTTAN 568 KİŞİ KURTARILDI

Endonezya’da Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS) tarafından bugün yapılan açıklamada, kayıtlı 295 kişinin bulunduğu feribottan 568 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

"ORTAK KURTARMA EKİBİ ARAMA KURTARMA OPERASYONUNU YÜRÜTMEYE DEVAM EDİYOR"

Manado şehrine seyrettiği sırada yanan feribota ilişkin açıklama yapan Manado Kurtarma Ajansı Başkanı George Leo Mercy Randang ise "Şu anda, ortak kurtarma ekibi arama kurtarma operasyonunu yürütmeye devam ediyor. Ailelerin kayıp akrabalarıyla ilgili ihbarda bulunabilmesi için merkezimiz 24 saat açık" dedi.

YANGINA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Kayıtlarda 280 yolcu ve 15 mürettebat yer aldığı feribotun arka kısmında başlayan ve kısa sürede yayılan yangında 3 kişinin öldüğü açıklanmıştı.