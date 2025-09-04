Endonezya’daki protestolarda bilanço yükseliyor: Can kaybı 10'a yükseldi

Endonezya’da milletvekillerinin Eylül 2024'ten bu yana aylık 3 bin 75 tutarında ödenek aldığı haberlerinin ardından 25 Eylül’de başlayan protestolar devam ediyor.

Ülke çapında düzenlenen protestoların şiddet olaylarına sahne olması nedeniyle can kaybı yükseliyor.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden yapılan açıklamada, protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a yükseldiği, binden fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Örgüt, Endonezya polisinin ülke genelinde düzenlediği operasyonlarda 3 binden fazla kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.

Örgütün Asya Direktör Yardımcısı Meenakshi Ganguly, "Endonezya yetkilileri, hükümet politikalarına karşı yapılan protestolara aşırı güç kullanarak ve göstericileri haksız yere tutuklayarak yanıt vermemelidir" dedi.

GÖSTERİLER DEVAM EDECEK

Endonezya’da BEM SI adıyla bilinen öğrenci birlikleri koalisyonu Başkanı Muzammil Ihsan, ülkede bugün de gösterilerin devam edeceğini belirterek, "Halkın kaygısı sokaktaki protestolar nedeniyle değil, yolsuzluk ve hukukun siyasallaşması nedeniyledir" dedi.

Gebrak sendikasına bağlı işçiler de bugün başkent Jakarta’da, güvenlik güçlerinin sert müdahalesini protesto etmek ve gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etmek üzere gösteri düzenleneceğini bildirdi.

25 AĞUSTOS'TA BAŞLADI

Endonezya'da Temsilciler Meclisi'ndeki 580 üyenin Eylül 2024'ten bu yana aylık 3 bin 75 tutarında ödenek aldığına dair haberlerin yayılmasının ardından protestolar başlamıştı.

25 Ağustos Pazartesi günü başlayan protestolar şiddet olaylarına sahne olmuştu.

POLİS ARACI PROTESTOCUYU EZDİ

29 Ağustos Perşembe günü düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmaya çalıştığı sırada, motosikletli 1 kişi polis aracı tarafından ezilerek hayatını kaybetmişti.

Sulawesi Adası’nın güneyinde 30 Ağustos’taki protestoda da hükümet binasının göstericiler tarafından ateşe verilmesi sonucu içerde mahsur kalan 3 kişi ölmüştü.

Yetkililer, Salı günü yaptıkları açıklamada ülke genelindeki olaylarda can kaybının 6’ya yükseldiğini bildirmişti.