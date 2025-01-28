Endonezya'daki Semeru Yanardağı patladı

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Endonezya'da yanardağ alarmı...

Yerel basına göre, Java Adası'ndaki Malang ve Lumajang bölgelerinin sınırında bulunan Semeru Yanardağı yerel saatle 06.21'de patladı.

4 BİN 776 METREYE KADAR YÜKSELDİ

Semeru Yanardağı Gözetleme İstasyonu yetkilisi Sigit Rian Alfian, yaptığı yazılı açıklamada, patlamada küllerin deniz seviyesinden 4 bin 776 metreye kadar yükseldiğini kaydetti.

Alfian, bölge sakinlerine yanardağdan uzak, güvenli alana gitmesi yönünde çağrıda bulunarak, patlama nedeniyle çevreye taş sıçrayabileceğini belirtti.

ALARM SEVİYESİ İKİNCİ SEVİYEDE

2021'den bu yana faal olan Semeru Yanardağı'nda alarm seviyesi ikinci aşamada bulunuyor.