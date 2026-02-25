Epstein'e ait 6 gizli depodan video kayıtları ve isim listeleri ortaya çıktı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in, bilgisayar ve fotoğraflar dahil bazı materyalleri ABD genelindeki gizli depolarda sakladığı ortaya kondu.

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, gazetenin ulaştığı belgelerde, Epstein'in Florida'daki evinden ekipmanların çıkarılması için özel dedektiflere ödeme yaptığı belirtildi.

ONCA MÜLKE RAĞMEN DEPO KİRALAMAYI TERCİH ETTİ

Epstein'in, bunu soruşturmacıların söz konusu materyalleri bulmasını engellemek amacıyla yapmış olabileceği değerlendiriliyor.

Gazetenin ulaştığı belgelere göre, Epstein, ABD genelinde 6 depo kiraladı ve Karayipler'deki özel adası Little Saint James'te bulunan bilgisayarlar dahil bazı eşyalarını bu alanlarda sakladı.

Gazetenin elde ettiği kredi kartı kayıtlarına göre de Epstein'in en az bir depoyu 2003'ten itibaren kiraladığı ve ödemelerin ölüm yılı olan 2019'a kadar sürdüğü belirtildi.

The Telegraph'ın incelediği arama emirleri, ABD makamlarının bu depolara baskın düzenlemediğini ortaya koydu ve bu nedenle depolarda Epstein ve bağlantılı kişilerle ilgili daha önce görülmemiş kanıtların bulunabileceği ihtimali gündeme geldi.

BİLGİSAYARLARIN BAŞKA DEPOYA TAŞINMASI TALİMATINI VERDİ

Gazetenin ulaştığı e-postalar ve finans kayıtları, söz konusu depolarda hassas içerikli materyaller bulunmuş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Epstein'in ölümünden önce ABD ve Fransa'da beş büyük mülke sahip olmasına rağmen neden harici depo kiraladığına dair netlik bulunmuyor.

Belgelerde, Epstein'in 2000'li yılların ortasında evine yapılacak bir polis baskını konusunda uyarıldığı izlenimini veren bilgiler sonrası bilgisayarların başka bir depoya taşınması için özel dedektiflere talimat verdiği görüldü.

Özel dedektiflerin bu işlemler için on binlerce dolar ödeme aldığı ve New York'ta gizli depo açmaları için görevlendirildiği aktarıldı.

Ayrıca, Epstein'in çalışanlarının, Virjin Adaları'ndaki özel adasından bilgisayar ve CD'lerin gizli depolara taşınmasını da görüştüğü, bu materyallerin ABD hükümetinin yayımladığı e-posta kayıtlarından daha eski tarihlere ait olabileceği belirtildi.

FBI SORULARI YİNE YANITSIZ BIRAKTI

Gazete, Florida'daki eski özel dedektiflerle iletişime geçti ancak bu kişiler çalışmalarının gizli olduğunu belirterek yorum yapmayı reddetti.

Federal Bureau of Investigation (FBI) da söz konusu depolara baskın düzenlenip düzenlenmediğine ilişkin sorulara yanıt vermedi.

ŞANTAJ İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Açıklanan deliller arasında gözetleme kameralarına bağlanabilecek ekipmanların da bulunduğu ancak bazı bilgisayar donanımlarının kayıp olduğu ifade edildi.

Bu durum, Epstein’ın bilgileri gizlice kaydederek şantaj amacıyla kullanmış olabileceği yönündeki iddiaları yeniden alevlendirdi.