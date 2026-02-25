Japonya'da 'bu işte bir yanlışlık var' dedirten anlar

Son dönemlerde ülkede Celal Karatüre'nin seslendirdiği "Kabe'de hacılar" ilahisi fenomen oldu.

Global listelerde dahi bir numaraya oturan ilahi; yediden yetmişe herkesçe sevildi, dinlenme rekorları kırdı.

JAPONYA DA "KABE'DE HACILAR"I DİNLİYOR

İlahi sadece yurtta değil, tüm dünyada viral hale gelirken, her sokakta aynı melodi duyuldu.

Öyle ki Japonya'nın başkenti Tokyo da, "Kabe'de hacılar Hu der Allah" sözlerini ezberledi.

LÜKS ARAÇTAN İLAHİ SESLERİ YÜKSELDİ

Lüks bir araçtan, kentin en işlek caddelerinden birinde bu ilahi çalındı.

O anlara tesadüfen denk gelen bir Türk içerik üreticisi, sosyal medyada paylaşarak "Bu işte bir yanlışlık var" notunu düştü.

İLAHİ TÜM DÜNYADA SEVİLDİ

Sosyal medya kullanıcıları, Tokyo'nun sıradan sokaklarında veya günlük hayatında beklenmedik, "Burası Japonya mı gerçekten?" dedirten bir durumla karşılaştı.

Paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.