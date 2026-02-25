Roland Sallai'nin babasından transfer itirafı

Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai'nin babası Tibor Sallai, 28 yaşındaki oyuncunun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oğlunun Galatasaray'da mutlu olduğunu da belirten baba Sallai, ancak büyük bir sıçrama ihtimaline de kapıyı araladı.

"BÜYÜK BİR KULÜP ONU BEKLİYOR OLABİLİR"

Tibor Sallai, "Sallai İstanbul'da kendini iyi hissediyor, Galatasaray'ı seviyor ve ayrılmak istemiyor. Ama kariyerinde büyük bir atılım, gerçekten büyük bir kulüp onu bekliyor olabilir. Galatasaray'dan sadece dünyanın en iyi takımlarından birine transfer olabilir." şeklinde konuştu.

BABA SALLAI, 'LIVERPOOL' DEDİ

Tibor Sallai, daha sonra oğluna İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un ilgi duyduğunu söyledi.

Ayrıca Sallai, yazın transferin gerçekleşme ihtimalinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Tibor Sallai'nin konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Liverpool böyle bir hedef olabilir ve itiraf ediyorum, bu transferin kışın gerçekleşmesi beni şaşırtmazdı. Bir menajerlik şirketi aracılığıyla temas kurulduğunu biliyorum. Kesin konuşmak istemem ama yazın Galatasaray için avantajlı bir teklif gelirse, ülke ve seviye değiştirmek için gerçekten iyi bir şansı olacak. Liverpool'un Anfield'da üç Macar oyuncuyla sahaya çıkması sıradan bir an olmazdı."