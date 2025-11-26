Epstein’in e-posta hesabının halka açık bir kopyası oluşturuldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amerikalı ünlü finansçı Jeffrey Epstein reşit olmayan insanlardan fuhuş ağı oluşturmaktan hüküm giydikten kısa süre sonra, 2019 yılında hücresinde ölü bulunmuştu.

İntihar ettiği açıklaması halk ve medya tarafından şüpheyle karşılanan Epstein’in, yönetici sınıf ve ekonomik elitlerin sosyal çevrelerinde popüler olması sebebiyle soruşturmanın şeffaf yürütülmesine yönelik yoğun bir talep vardı.

EPSTEIN’İN E-POSTA HESABI HERKESE AÇIK

Yakın zamanda, geçmiş e-postaları yayınlanan Jeffrey Epstein’in e-posta hesabının, verilerden yararlanılarak, herkesin erişebileceği bir klonu oluşturuldu.

2009’dan 2019 yılına kadar tüm postaları barındıran sitede, arama yapılabiliyor; gelen kutusu, yıldızlı mesajlar, giden kutusu ve görüşülen kişilerin isimleri görüntülenebiliyor.

Epstein ile konuşmaları bulunan isimlerin göze çarpanları arasında Epstein’in yakını Ghislaine Maxwell, politik stratejist Steve Bannon ve gazeteci Michael Wolff bulunuyor.

TRUMP İLE YAKIN İLİŞKİ

Bill Clinton ve Donald Trump gibi Amerikan başkanları, Epstein ile yakın ilişkileri olduğu gerekçesiyle suçlanmıştı. Son dönemde, mevcut başkan olması sebebiyle de özellikle öne çıkan geçmiş Epstein-Trump ilişkileri yayınlanan e-postalar sonrasında tekrar tartışılmaya başladı.

Mesajlarda Trump için “Kızlardan haberi var” ifadesi geçiyordu. Hakkında, Epstein’in suçlarından haberdar olduğu ve hatta suçlara ortak olduğu iddiaları ortaya atılan Başkan Trump, Jeffrey Epstein dosyaları konusunda tam şeffaflık kararı almış ve her şeyin kamuya açıklanması için ilk adımı atmıştı.

Epstein’in e-posta üzerinden diyalog kurduğu insanlar arasında bulunmasa da, mesajlarda Donald Trump’ın adına sıkça rastlanıyor.