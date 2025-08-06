Epstein'ın New York’taki malikanesinden yeni fotoğraflar: Aralarında Prens Selman da var

Pedofili suçlamasıyla 2019 yılında tutuklanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein skandalında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Epstein'ın New York'ta şantaj merkezi olarak kullandığı dev malikanenin içini gösteren yeni fotoğraflar, Amerikan New York Times gazetesinde yayınlandı.

MALİKANESİNDEN FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI

Evin içini gösteren yeni görüntüler, 7 katlı Upper East Side malikanesinin gizli/açık kameralar, kayganlaştırıcılarla dolu masaj odaları ve çeşitli heykellerle süslendiğini gözler önüne serdi. Epstein'ı pek çok ünlü isimle gösteren fotoğraflar ise Mossad ajanının İsrail adına nasıl bir ağ kurduğunu yeniden ifşa etti.

SELMAN İLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

New York Times’ın paylaştığı fotoğraflar arasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Epstein birlikte yer aldığı çerçeveli bir fotoğraf da yer aldı.

Bu fotoğrafın malikaneyi ziyaret eden misafirlere sergilendiği belirtildi.

TRUMP, MUSK, CASTRO VE NİCELERİ

Epstein'in fotoğrafının olduğu isimler Prens Selman ile sınırlı kalmadı.

Ceza evinde ölü bulunan milyarderin Elon Musk, Fidel Castro, Donald Trump ve diğer ünlü isimlerle birlikte çekildiği fotoğraflar da görüntülendi.

NE OLMUŞTU

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

FBI da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'e ait binlerce görüntünün incelendiğini aktarmıştı.