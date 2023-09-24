İHA
Azerbaycan, 19 Eylül'de Karabağ'da yasadışı Ermeni silahlı gruplarına yönelik 'Antiterör' operasyonu başlattı.
Ermenilerin bir gün dayanabildiği operasyon sonrası Azerbaycan ordusu bölgeyi temizledi.
Evlerini ateşe verip terkediyorlar
Operasyonun ardından Karabağ bölgesinde Ağdere’de yaşayan Ermeniler evlerini yakarak bölgeyi terketmeye başladı.
İHA'ların çektiği görüntüler paylaşıldı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 19.35 sıralarında Ağdere ilinde Ermeni sakinleri tarafından evlerin toplu olarak yakılmasının Azerbaycan Ordusunun teknik gözetim araçları tarafından kaydedildiği belirtildi.
Bakanlık, İHA’larla çekilen görüntüleri paylaştı.
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