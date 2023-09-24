İHA

Azerbaycan, 19 Eylül'de Karabağ'da yasadışı Ermeni silahlı gruplarına yönelik 'Antiterör' operasyonu başlattı.

Ermenilerin bir gün dayanabildiği operasyon sonrası Azerbaycan ordusu bölgeyi temizledi.

Evlerini ateşe verip terkediyorlar

Operasyonun ardından Karabağ bölgesinde Ağdere’de yaşayan Ermeniler evlerini yakarak bölgeyi terketmeye başladı.

İHA'ların çektiği görüntüler paylaşıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yerel saatle 19.35 sıralarında Ağdere ilinde Ermeni sakinleri tarafından evlerin toplu olarak yakılmasının Azerbaycan Ordusunun teknik gözetim araçları tarafından kaydedildiği belirtildi.

Bakanlık, İHA’larla çekilen görüntüleri paylaştı.

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Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)