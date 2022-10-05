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    Ermenilerin katlettiği Azerbaycanlı askerlere ait toplu mezar bulundu

    Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan Hocavent ilinin Edilli köyünde, 1. Karabağ Savaşı’nda Ermenilerce katledilen Azerbaycanlı askerlere ait toplu mezar ortaya çıkarıldı.
    • 05.10.2022 - 04:54
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    Ermenilerin katlettiği Azerbaycanlı askerlere ait toplu mezar bulundu

    AA muhabirleri, Edilli köyünde bulunan 12 Azerbaycanlı askerin toplu şekilde gömüldüğü alanı görüntüledi. Üzerlerindeki kıyafet ve eşyalardan cesetlerin Azerbaycanlı askerlere ait olduğu anlaşılıyor. Bazı kafataslarında olan delikler askerlerin kurşuna dizilerek infaz edilmiş olabileceklerini gösteriyor.

    Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşlar Devlet Komisyonu yetkilisi Namig Efendiyev yaptığı açıklamada 1. Karabağ Savaşı’nda kaybolan Azerbaycanlıların bulunması için Şubat 2022’den itibaren bölgede kazılar yaptıklarını bildirdi.

    Ermenilerin katlettiği Azerbaycanlı askerlere ait toplu mezar bulundu - VİDEO

    25 kişinin kalıntıları bulundu

    AA'nın haberine göre, Edilli köyünde bugüne kadar 25 kişinin kalıntılarının bulunduğunu belirten Efendiyev, “26 Eylül’de yapılan kazılarda ise askeri kıyafetli 12 şahsa ait kalıntılar tespit edildi. Bunların Ermenilerce katledilerek toplu şekilde gömülen Azerbaycan askerleri olduğu tahmin ediliyor. Cesetlerden DNA analizi alınacak ve kimlikleri tespit edilmeye çalışılacak.” bilgisini paylaştı.

    Ermenilerin katlettiği Azerbaycanlı askerlere ait toplu mezar bulundu #1

    3 bin 890 asker ve sivil, savaşta kayboldu

    Resmi kayıtlara göre 1990’lı yılların başlarında, 1. Karabağ Savaşı’nda Azerbaycanlı 3 bin 890 asker ve sivil kayboldu.

    Ermenilerin katlettiği Azerbaycanlı askerlere ait toplu mezar bulundu #2

    Azerbaycan, Ermenistan’la yapılan müzakerelerde kayıp şahıslar konusunu her zaman gündeme getiriyor ve Ermenistan’dan bu şahısların akıbetinin açığa kavuşturulmasını talep ediyor.

    Ermenilerin katlettiği Azerbaycanlı askerlere ait toplu mezar bulundu #3

    Ermenilerin katlettiği Azerbaycanlı askerlere ait toplu mezar bulundu #4

    Ermenilerin katlettiği Azerbaycanlı askerlere ait toplu mezar bulundu #5

    Ermenilerin katlettiği Azerbaycanlı askerlere ait toplu mezar bulundu #6


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