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- Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Kelbecer'de Ermeni güçleri, makineli tüfek ve bomba atarlarla saldırı düzenledi.
- AA
- 29.07.2021 - 08:57
Ermenistan, Azerbaycan topraklarına yönelik provokasyonlarına devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
MAKİNELİ TÜFEK VE BOMBA ATARLARLA...
Bakanlığın açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik köyü istikametinde bulunan mevzilerin, yerel saatle 02.45'ten 03.40'a kadar Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden makineli tüfek ve bomba atarlarla ateş altına alındığı bildirildi.
ANINDA KARŞILIK VERİLDİ
Azerbaycan mevzilerine yaklaşık 12 adet F-1 tipi el bombası atıldığı belirtildi.
Karşı tarafın misilleme ateşiyle susturulduğu, bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu kaydedildi.