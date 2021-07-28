Euro
10.1219
0%
Dolar
8.556
-0.04%
Altın
496.85
0.34%
Borsa
1.36
0%
Bitcoin
338.803
7.85%
EXEN Coin
24.85
-0.60%
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı: 2 yaralı

    Ermenistan ordusunun sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucu 2 asker yaralandı.
    • AA
    • 28.07.2021 - 06:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı: 2 yaralı

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

    Bakanlık açıklamasında, Kelbecer ilindeki mevzilerin, yerel saatle 00.50'den itibaren Basargeçer ilindeki Ermenistan mevzilerinden ateşli silah ve havan toplarıyla yoğun ateş altına alındığı bildirildi.

    2 ASKER YARALANDI

    Açıklamada, Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu 2 Azerbaycan askerinin yaralandığı belirtildi.

    Azerbaycan ordusunun da ateşle karşılık verdiği bildirilen açıklamada, sınırı boyunca artan gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan'da olduğu kaydedildi.

    Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı: 2 yaralı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir