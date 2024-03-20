Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki AB gözlem misyonu anlaşmasını onayladı 57 Ermenistan milletvekili anlaşmaya 'evet' dedi. Batı ile Erivan arasındaki yakınlaşma Rusya'nın tepkisini çekerken, Ermenistan ise bu durumun Moskova'ya karşı olmadığını söylüyor.

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Ermenistan Parlamentosu, Azerbaycan sınırındaki Avrupa Birliği (AB) sivil gözlem misyonunun statüsüne ilişkin anlaşmayı onayladı.

57 milletvekili lehte oy kullanırken, aleyhte tercihte bulunan olmadı. 27 milletvekili ise çekimser kaldı.

Anlaşma, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan'ın imza atmasının ardından yürürlüğe girecek.

Ermenistan'da AB misyonu düzenlemesi

Yapılan düzenleme, Ermeni yetkili makamlarının, birimleri, karargahları ve personeli de dahil olmak üzere AB misyonunu gümrük ve vergi konularında diplomatik statüye sahip bir temsilci olarak değerlendirmesine olanak tanıyacak.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'a göre misyonun Azerbaycan sınırındaki çalışması, "AB'nin bir kurum olarak Ermenistan'ın güvenliğini etkileyen alanlarda ilk kez yer alması" şeklinde göze çarpıyor.

"Batı ile ilişkilerimizin derinleşmesi Rusya'ya karşı değil"

Mirzoyan, Erivan ile Avrupa Birliği üyeleri de dahil olmak üzere Batılı ülkeler arasındaki ilişkilerin derinleşmesinin Rusya'ya karşı olmadığı konusunda güvence verdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, misyonun iki yıl daha uzatılması konusunda Brüksel ile görüşmeye hazır olduğunu duyurdu.

AB gözlemcilerinin Azerbaycan sınırındaki devriye faaliyetleri

100'den fazla AB misyonu gözlemcisi, Şubat 2023'te çalışmaya başladı ve Azerbaycan sınırının Ermenistan tarafında devriye gezdi.

11 Aralık'ta ise AB'nin Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, gözlemci sayısının 138'den 209'a çıkarılması kararını açıkladı.

Buna karşılık Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ermenistan'daki AB misyonunun Rusya'nın bölgede neler yaptığını ortaya çıkarmaya çalıştığını belirtti. Moskova'nın, bu meseleyi Erivan'la görüştüğü kaydedildi.