Ermenistan Başbakanı Paşinyan, metroda Karabağlı bir kadınla tartıştı

Komşu'yu ayağa kaldıran video...

Sosyal medya paylaştığı videolar ile sık sık Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bunlara bir yenisini ekledi.

Ancak bu defa videoyu kayda alan kişi kendisi olmadı.

KARABAĞ'DAN GELEN KADIN İLE TARTIŞTI

Ermenistan Başbakanı, bindiği metroda Azerbaycan zaferi sonrası Karabağ’dan kaçmak zorunda kalan Ermeni bir kadınla tartıştı.

Kadının Karabağ’dan vazgeçmekle suçladığı Paşinyan kameraların karşısında öfkeden deliye döndü.

"KARABAĞ'DAN VAZGEÇTİĞİMİ SÖYLEMEYE CÜRET ETMEYİN"

Paşinyan kadına öfkeli bir ses tonu ile "Şimdi buraya geldiniz ve geri dönmek istediğinizi söylüyorsunuz. Sizin kalmanız için Ermenistan vatandaşlarının kazandığı milyarlarca lirayı harcadık.

Neden kalmadınız?. Bir dahaki sefere, kaçaklar, Karabağ'dan vazgeçtiğimi söylemeye cüret etmeyin." sözleri ile yüklendi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündem oldu.

Bazı kullanıcılar Ermenistan liderine tepki gösterirken bazıları ise destek verdi.