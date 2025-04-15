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Haber Merkezi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilginç hareketlere imza attı.

Paşinyan, bugün parlamentoda yaptığı konuşmada muhalefete karşı sinirlerine hakim olamadı.

SERT İFADELERİ GÜNDEM OLDU

Bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı çıkışlar ve sert ifadeler, ülkesinde gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA DA UZUN SÜRE KONUŞULDU

Parlamentoda yaşanan gergin anlar ve Paşinyan'ın duygusal çıkışları sosyal medyada hızla yayıldı.

Ermeni kamuoyunda ve diasporada Paşinyan’ın tavırları hakkında yoğun yorumlar yapılırken, destekleyenler kadar eleştirenler de oldu.