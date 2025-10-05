Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile tam normalleşme hedefleniyor

Türkiye-Ermenistan hattında dikkat çeken açıklama...

Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, PassBlue isimli haber sitesine röportaj verdi.

AZERBAYCAN İLE BARIŞ

Badalyan, ülkesi ile Azerbaycan'ın temel ilkeler üzerinde anlaştığını hatırlatarak barışın tesis edildiği yönünde çok güçlü ve net taahhütler olduğunu vurguladı.

TRIPP'in (Trump'ın Uluslararası Barış ve Refah Rotası) uygulanmasının önemine işaret eden Badalyan, birçok ülkenin alternatif bağlantı ve güzergahlar aradığına işaret etti.

"TÜRKİYE İLE ÜST DÜZEY SİYASİ DİYALOG VAR"

Badalyan, Ankara-Erivan ilişkilerine değinerek ülkesi ile Türkiye arasında "üst düzeyde siyasi diyalog" olduğunun altını çizdi.

İki ülkenin projeler hayata geçirdiğini söyleyen Badalyan, sınırdaki köprü yenilenmesini buna örnek gösterdi.

TAM NORMALLEŞME HEDEFİ

Badalyan, iki ülke arasında "tam normalleşmenin" hedeflendiğini vurgulayarak, sınırın açılmasının çok önemli olduğunu dile getirdi.