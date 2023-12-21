Ermenistan, Hindistan'dan hava savunma sistemi alacak Erivan yönetimi, hava savunma sistemlerinin tedariki için 600 milyon dolardan fazla bütçe ayırdı. Akash adlı sistemin özellikleri belli oldu.

AA

Hava savunmasını güçlendirmek isteyen Ermenistan, yönünü Güney Asya'ya çevirdi.

Erivan yönetimi, Hindistan'dan gelecek aylardan itibaren hava savunma sistemleri tedarik etmeye başlayacak.

Gökyüzü anlamına gelen Akash adlı sistem, Hindistan savunma sanayi firması Bharat Dynamics Limited (BDL) tarafından üretiliyor.

Hava savunma için 600 milyon doların üzerinde bütçe ayırdılar

Ermenistan, söz konusu satın alma için 600 milyon doların üzerinde bütçe tahsis etti.

Sistem, 4 ila 25 kilometre mesafedeki füzeleri, helikopterleri, savaş uçaklarını ve insansız hava araçlarını imha edebiliyor.

Hindistan silahlı kuvvetlerinin de bu hava savunma füze sistemlerini kullandığı vurgulandı.

Hindistan'dan daha önce tedarik edilen sistemler

Ermenistan'ın daha önce Hindistan'dan Pinaka roketatarlar, Rus patentiyle üretilen "Konkurs" tanksavar füze sistemleri, 80 milimetre obüs ile çeşitli silahlar ve teçhizat tedarik ettiği bildirildi.

Ayrıca, insansız hava araçlarına karşı uçaksavar sistemleri üreten Hintli Zen Technologies şirketinin de Ermenistan'da şube açmayı planladığı ifade edildi.

Hindistan şirketi Bharat Forge, Eylül 2023'te Ermenistan'ın 90 geliştirilmiş çekili topçu sistemi (ATAGS) siparişinin ilk partisi olan 6 adetlik 155 milimetrelik obüsün teslimatını yapmıştı.

Ermenistan'ın siparişleri

Bu sevkiyatın, Ermenistan'ın 155,5 milyon dolarlık 90 ATAGS ünitesi içeren 2022'deki siparişinin ilk partisi olduğu, kalan 84 ATAGS'nin 3 yıl içinde teslim edileceği, firmanın teslimatı planlanan süreden önce tamamlamayı hedeflediği belirtilmişti.

Ermenistan, ayrıca bu siparişe ek olarak, Mart 2023'te Hint Kalyani Strategic Systems tarafından geliştirilen ve özellikle dağlık bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanan taktik tekerlekli araca monteli 155 milimetre/39 MArG obüs sistemi siparişi vermişti.

64 hedefi takip ederek 12'sine ateş açabiliyor

Akash sistemi, seyir, balistik ve havadan karaya füzeler ile uçaklar gibi hava tehditlerini etkisiz hale getirebiliyor.

Her bataryada Rajendra 3D pasif elektronik dizi radarı ve her biri üçer füze içeren 4 fırlatıcı bulunuyor.

Sistem, aynı anda 64 hedefi takip ederek 12'sini ateş altına alma imkan ve kabiliyetine sahip.

Üç ülke daha tedarik etmek istiyor

Ermenistan'ın siparişinin ardından Filipinler, Brezilya ve Mısır'ın da Akash hava savunma füze sistemi tedarik etmek istediği açıklandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)