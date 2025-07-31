Ermenistan: Ulaşım yollarının kullanımıyla ilgili anlaşmaya varılmasını istiyoruz

Azerbaycan ile Ermenistan ilişkilerinden yaşanan anlaşmazlıklar için müzakere süreçleri devam ediyor.

Ermenistan basınında yer alan "Sünik bölgesi üzerinden Azerbaycan’ı Nahçivan ile bağlayan olası bir yolun kontrolü, üçüncü bir ülkeye ya da özel bir şirkete verilebilecek" yönündeki iddialara yanıt geldi.

"MEDYA VE YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI ARASINDA ÇELİŞKİ VAR"

Ermenistan Başbakanlığı Basın Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan medyasında, bölgedeki ulaşım yollarının açılması konusundaki Ermenistan'ın tutumuna ilişkin bazı kafa karışıklıklarının olduğu göze çarpıyor ve medya, Ermenistanlı yetkililerin açıklamalarında çelişkiler görüyor.

Bu durum bir nebze anlaşılabilir, çünkü konu birçok ayrıntıya sahip ve bu ayrıntılar bazen kira, kiralama, inşaat hakkı, yetki devri gibi bazı terimlerle birleştiğinde daha da karmaşık hale geliyor. Bu terimlerin her biri, neyi tam olarak ifade ettiğine bağlı olarak farklı anlamlar taşıyabilir" dedi.

"SADECE GÖRÜŞMEKLE DEĞİL ANLAŞMAKLA DA İLGİLENİYORUZ"

Meseleyi netleştirmek amacıyla yaptığını belirten Baghdasaryan, şunları kaydetti:

Ermenistan Cumhuriyeti, toprak bütünlüğü, egemenliği ve yetki alanı ile bağdaşmayan ulaştırma yolu seçeneklerini hiçbir zaman görüşmemiştir, şu anda da görüşmemektedir ve gelecekte de görüşmeyecektir.



Buna karşılık, toprak bütünlüğü, egemenlik ve yetki çerçevesinde, Ermenistan yalnızca bölgesel ulaştırma yollarının kullanımıyla ilgili çeşitli çözüm yollarını görüşmekle kalmayıp, bu çözüm yollarından biri üzerinde anlaşmaya varılmasıyla da ilgilenmektedir.

"ERMENİSTAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ ELBETTE DEVREDİLEMEZ"

‘Ermenistan böyle bir konuyu görüşmemiştir, görüşmüyor ve görüşmeyecek’ açıklaması yapan temsilcilere değinen Nazeli Baghdasaryan, bunların açıkça Ermenistan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve yargı yetkisiyle bağdaşmayan çözümlerden söz ettiğini kaydetti.

Sözcü Nazeli Baghdasaryan, "Ermenistan’ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve yargı yetkisi elbette devredilemez. Ancak demiryolları, boru hatları ve enerji hatlarının işletmeciliği devredilebilir.

Bu arada, Ermenistan’da karayollarının bakımı ve işletmesi bugün olduğu gibi geçmişte de özel şirketlere devredilmiştir. Bu işletmenin kim tarafından ve ne kalitede yapıldığı başka bir meseledir. Ancak bu, söz konusu konuyla ilgili değildir" dedi.