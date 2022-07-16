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    Ermenistan ve Azerbaycan arasında bakanlar düzeyinde ilk ikili görüşme

    Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Gürcistan'da bir araya geldi.
    • 16.07.2022 - 12:32
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    Ermenistan ve Azerbaycan arasında bakanlar düzeyinde ilk ikili görüşme

    Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, çalışma ziyareti dolayısıyla geldiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te temaslarını sürdürüyor.

    Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki diyalog çalışmaları kapsamında burada bir adım daha atıldı.

    Gürcistan Başbakanı İraklı Garibaşvili ile bir araya gelen Bakan Bayramov, daha sonra Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

    İlk ikili yüz yüze görüşme

    Görüşme, Bayramov-Mirzoyan arasında ilk kez ikili yüz yüze görüşme olması nedeniyle önem taşıyor.

    Öte yandan, Bayramov ile Mirzoyan, daha önce Duşanbe'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirilen üçlü görüşmede bir araya gelmişti.

    Ermenistan ve Azerbaycan arasında bakanlar düzeyinde ilk ikili görüşme #1


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