Geçtiğimiz hafta darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Ermenistan'da, muhalif göstericilerin hükümet binasını bastığı belirtildi.

Dağlık Karabağ yenilgisinin ardından suların bir türlü durulmadığı Ermenistan'da kriz giderek büyüyor.

Azerbaycan'a karşı büyük bir yenilgiye uğrayan Ermenistan hükümeti, ordu ve halkın muhalif kesimi tarafından istenmiyor.

Geçtiğimiz günlerde ordunun yönetime el koyma girişiminin ardından Başbakan Nikol Paşinyan, genelkurmay başkanını görevden aldığını duyurmuş ancak Cumhurbaşkanı Sarkisyan kararı veto etmişti.

HÜKÜMET BİNASINA BASKIN

Reuters, bugün Ermenistan'da muhaliflerin hükümet binasına baskın düzenlediğini duyurdu.

Ajansta yer alan bilgide, şu ifadeler kullanıldı:

"Ermenistan'ın başkenti Erivan'da muhalif göstericiler hükümet binasını bastı."

Ermenistan'da muhalifler hükümet binasını bastı VİDEO

