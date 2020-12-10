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    Ermenistan'da sokaklar karıştı

    Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmemesi üzerine halkın protesto gösterileri tekrar başladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.12.2020 - 12:53
    • Güncelleme : 10.12.2020 - 14:03
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    Ermenistan'da sokaklar karıştı

    Ermenistan'ın başkenti Erivan'da binlerce protestocu, muhalefetin Nikol Paşinyan'a istifa etmesi için verdiği sürenin dolması ve Paşinyan'ın istifa etmemesi üzerine tekrar sokağa çıktı.

    POLİS MÜDAHALE ETTİ

    Gösterilerde bazı caddeler trafiğe kapatılırken polis, istifaya çağırdıkları Paşinyan aleyhinde sloganlar atan bazı protestocuları gözaltına aldı.

    Ülkedeki muhalefet partilerinin temsilcileri, Paşinyan'ın 8 Aralık'a kadar istifa etmesi gerektiği, aksi takdirde ülkede "sivil itaatsizlik" eylemlerinin başlayacağı uyarısında bulunmuştu.

    Ermenistan'da sokaklar karıştı ViDEO

    Ermenistan

    Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da protesto gösterilerine başlamıştı.

    Ermenistan

    Ermenistan

    Ermenistan

    Ermenistan

    Ermenistan

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