Erzincan'da terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma

AA
Terör örgütleri ile mücadele kapsamında Erzincan'da başarılı bir çalışmaya imza atıldı.
Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma için düğmeye bastı.
Çalışmalara ilişkin bilgileri Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü paylaştı.
4 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ekipler, sosyal medya hesaplarından terör örgütü DHKP/C ile TKP/ML'nin propagandasını yapan 4 şüpheliyi tespit etti.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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