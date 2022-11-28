Esad, Halep'te PKK/YPG'nin yuvalandığı mahallelere yakıtı kesti

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kent merkezinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Şeyh Maksut ile Eşrefiyye mahallerinde, Beşar Esad tarafından yakıt akışı durduruldu.

Suriye’de sular durulmuyor…

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kent merkezinde Esad rejiminin, kontrolündeki bölgelerde 18 Eylül'de sözde yerel seçimleri bahane ederek Halep'te PKK/YPG'li teröristlerin yuvalandığı Şeyh Maksut ile Eşrefiyye mahallerindeki örgütün sözde yerel meclisini değiştirmek istediği öğrenildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre; terör örgütü bu talebe karşı çıktı. Bunun üzerine Esad, 26 Kasım'dan itibaren Şeyh Maksut ile Eşrefiyye'ye yakıt girişine yasak getirdi.

AA’nın haberine göre; yakıt krizi nedeniyle söz konusu mahallelere elektrik sağlayan jeneratörlerin büyük bir kısmı devre dışı kaldı.

Ablukaya alınan mahalleler gıda, akaryakıt ve ilaç girişi engeli

Esad, 7 Nisan'da Şeyh Maksut ile Eşrefiyye mahallelerini abluka altına almıştı. Buna karşılık olarak da PKK/YPG, 9 Nisan'da Haseke ili ile Kamışlı ilçesindeki Esad rejimi güçlerini abluka altına almıştı.

Rejim yaklaşık 10 gün süren ablukada mahallelere akaryakıt, un, gıda ve ilaç gibi malzemelerin girişini engellemişti.

PKK/YPG'nin Halep kent merkezindeki varlığı

Esad rejimi, 2012'de halk hareketleri ve silahlı direnişlerin artması üzerine, kendisine karşı silahlı eyleme girmemesi koşuluyla ülkenin kuzeyinde bazı bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı.

PKK/YPG bu şeklide Halep kent merkezindeki söz konusu mahallelerde yuvalanmaya başladı. Örgüt, 2016'da rejim ve Rusya'nın Halep'i kuşatıp ele geçirmesinde Şeyh Maksut Mahallesi üzerinden stratejik destek verdi.

Rejim elinde tuttuğu Halep merkezde PKK/YPG varlığına izin verirken, buna karşılık örgüt de rejimin Haseke ili genelindeki bazı noktalarda varlık göstermesine izin veriyor. Ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'de taraflar burada dönem dönem hakimiyet mücadelesinden kaynaklı kısa süreli çatışmalara giriyor.