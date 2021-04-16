Esad rejimi, 81 bin 916 kez varil bombası kullandı

Esad rejimi, 81 bin 916 kez varil bombası kullandı

Sivillerin hedef alındığı saldırılarda 11 bin 87 sivil yaşamını yitirdi. Varil bombalı saldırıların 93 kimyasal silah içerdiği belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), eli kanlı Esad rejiminin katliamlarının bilançosunu paylaştı.

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, Esad rejiminin Temmuz 2012-Nisan 2021 döneminde düzenlediği varil bombası saldırılarına ilişkin raporunu yayınladı.

VARİL BOMBALI SALDIRILARDA ÖLENLERİN SAYISI

Buna göre, rejim güçleri geçen sürede muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 81 bin 916 kez varil bombası kullandı ve bu saldırılarda 1821'i çocuk, 1780'i kadın 11 bin 87 sivil hayatını kaybetti.

Rejim güçleri 2012'de 2 bin 314, 2013'te 14 bin 976, 2014'te 19 bin 654, 2015'te 17 bin 318, 2016'da 12 bin 958, 2017'de 6 bin 243, 2018'de 3 bin 601, 2019'da 4 bin 378, 2020'de 474 kez varil bombası kullanırken; 2021'de henüz bu silaha başvurduğu kaydedilmedi.

ZEHİRLİ GAZ İÇERİKLİ 93 SALDIRI

2012'den bu yana rejim, helikopterler tarafından atılan varil bombalarıyla da zehirli gaz içerikli 93 kimyasal silahlı saldırı düzenlendi.

Varil bombasıyla en çok hedef alınan iller Şam, Halep, Dera ve İdlib şeklinde sıralanırken, bu yolla en çok can kaybı Halep'te yaşandı.

Suriye'de sağlık merkezleri 104, okullar 188, mescitler 205, pazar yerleri ise 57 kez varil bombalarıyla hedef alındı.

Esad rejiminin varil bombalarını sivilleri yerinden etmek için silah olarak kullandığı vurgulanırken, rejim ve destekçilerinin saldırıları sonucu milyonlarca sivilin yerinden edildiği ifade edildi.

VARİL BOMBASI KULLANARAK SAVAŞ SUÇU İŞLEYEN REJİM YETKİLİLERİ

Raporda, varil bombasının kullanımından sorumlu tutulan savaş suçlusu rejim yetkililerinin de bilgileri paylaşıldı. Raporda öne çıkan rejim yetkililerinin isimleri ve görevleri şu şekilde sıralandı:

"Rejim lideri ve Suriye Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Esad, Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyyüb, Hava İstihbarat Başkanı Cemil Hasan, Hava İstihbarat Başkanı Yardımcısı Gassan İsmail, Askeri İstihbarat Başkanı Kifah Milhim, Eski Askeri İstihbarat Başkanı Muhammed Mahla, Hava Kuvvetleri Komutanı Hassan Ali, Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmed Belul, Hava Kuvvetlerinde Silah Geliştirme Sorumlusu Muhammed Bilal, 4. Kolordu’nun Güvenlik Ofisi Müdürü Gassan Bilal, Hava saldırılarında kimyasal silah kullanımını organize edenlerden Ali Vannus, Hmeymim Hava Üssü'ndeki Komutan Bedi El-Mualle, Deyrizor Askeri Havalimanı Komutanı Muhammed Yusuf El-Hasuri, Araştırmalar merkezi ve güvenlik birimleri arasındaki koordinatör Gassan Abbas, Hava İstihbaratı Mezze Ofisi Sorumlusu Yasin Ahmed Dahi."

VARİL BOMBALARININ MALİYETİ DÜŞÜK, ETKİSİ BÜYÜK

Rejim, düşük maliyetine (yaklaşık 50 dolar) karşın büyük yıkım etkisi nedeniyle varil bombalarını tercih ediyor.

Bu bombalarla çoğunlukla sivil alanları hedef alan rejim, en yüksek can kaybının ve büyük yıkımların ortaya çıkmasını hedefliyor.

İçine doldurulan patlayıcı miktarına göre, bombalar 50-200 metrelik alanda tahribata neden oluyor. Atılış şekli askeri terminolojide "serbest düşüş" olarak tanımlanan varil bombaları, yerleşim yerlerine verdikleri hasarla sivilleri göçe zorluyor.