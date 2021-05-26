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    Esad rejiminden bir bakan 10 yıl sonra ilk kez Suudi Arabistan'a gitti

    Beşşar Esad rejiminin Turizm Bakanı Muhammed Rami Rıdvan Martini'nin, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a gittiği bildirildi.
    • AA
    • 26.05.2021 - 03:34
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    Esad rejiminden bir bakan 10 yıl sonra ilk kez Suudi Arabistan'a gitti

    Esad rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, Turizm Bakanı Muhammed Rami Rıdvan Martini, dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan'ın başkent Riyad'a ulaştı.

    Martini, Suudi Arabistan Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO)daveti üzerine, 26-27 Mayıs tarihlerinde başkentte düzenlenecek toplantıya katılacak.

    10 YIL SONRA BİR İLK

    Böylece Mart 2011'de başlayan iç savaş sürecinde, Esad rejiminden ilk kez bir bakanın resmi sıfatla Suudi Arabistan'a gittiği açıklandı.

    Suudi Arabistan, Ağustos 2011'de, Şam'daki büyükelçisini çekerek, Esad rejimi ile diplomatik ilişkileri askıya almıştı.

    Esad rejiminden bir bakan 10 yıl sonra ilk kez Suudi Arabistan a gitti #1

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