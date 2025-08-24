Esad rejiminin işkence merkezi: Sednaya Hapishanesi gardiyanlarından kan donduran itiraflar

Suriye'de, 61 yıllık Baas rejimi ve binlerce insanın katledildiği 11 yıllık içi savaş, Aralık ayında muhalif güçlerin Başkent Şam'ı ele geçirmesiyle son buldu.

Bu tarihi devrimin ardından, rejimin işkence ve ölüm merkezi olarak adlandırılan Sednaya Hapishanesi'nden kan donduran görüntüler geldi.

1980'li yıllarda kurulan bu sistematik işkence merkezine ilişkin, Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan da bir video yayınlandı.

ESKİ GARDİYANLAR KONUŞTU

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolu açıklamada, ülkeden kaçmaya çalışan eski gardiyanlar Mahir Derviş, Hayyan Ali Davud ve Ramazan Ali İsa'nın, Humus’un Hule ve Telkeleh ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındığı bildirildi.

Videoda, Sednaya Hapishanesi'nde yıllarca gardiyanlık yapan Mahir Derviş, işkence ettiği bazı tutuklularla yüzleştirilerek görev süresi boyunca uyguladığı işkencelerin bir kısmını anlattı.

"5-6 KİŞİ SIRAYLA ONLARI DÖVER, ÖLENE KADAR İŞKENCE EDERDİK"

Derviş, "İnsanları odalara götürür, ellerinden asardık. 5-6 kişi sırayla onları döver, ölene kadar işkence ederdik. Bazılarını ise hücreye koyar, 45 gün boyunca yiyecek ve içecek vermeden bekletirdik ki öldüklerinde kokular yayılmasın." dedi.

"İDAM EDİLEN 131 TUTUKLUNUN CESEDİNİ MAHKUMLARA TAŞITTIK"

Şubat 2023'te en az 131 tutuklunun idam edildiğini anlatan Derviş, "Hepsini öldürdük, ardından araçlarla mahkumlara cesetleri taşıttık ve gömülmesi için götürdük." itirafında bulundu.

"KIZLARA TECAVÜZ EDER, SONRA ÖLDÜRÜRDÜK"

Kadın tutuklulara yönelik cinsel saldırıları da itiraf eden Derviş, "Müdür yardımcısına kız getirmesini söylerdim. Onlara tecavüz eder, sonra öldürürdük." diye konuştu.

"BİR SEFERİNE 200 KİŞİNİN İDAM EDİLDİĞİNE TANIK OLDUM"

Eski gardiyan Ramazan Ali İsa da idamlar sırasında çığlık seslerini bastırmak için kazan dairelerini çalıştırdığını ifade ederek, "Ses, çok yüksek olduğu için kimse içeridekilerin bağırışlarını duymazdı. Bir seferinde yaklaşık 200 kişinin idam edildiğine tanık oldum." şeklinde konuştu.

"BODRUM KATINDA CESETLERE NE YAPILDIĞI BİLİNMİYORDU"

İsa, infaz edilenlerin cesetlerinin Harasta ve Tişrin Hastanesi’ne götürüldüğünü belirterek, "Cesetlere numara verilirdi ancak bodrum katında onlara ne yapıldığını kimse bilmiyordu." ifadelerini kullandı.

Yayımlanan videoda; hapisten kurtulan mağdur ile yakınları, İçişleri Bakanlığı görevlileri tarafından gardiyanla yüzleştiriliyor.

"MAĞDUR, HAPİSHANEDEKİ CELLADIYLA YÜZ YÜZE KARŞILAŞIYOR"

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan operasyona ilişkin paylaşımda bulundu.

Hattab, paylaşımında, "Mağdur, Sednaya Hapishanesi'ndeki celladıyla yüz yüze karşılaşıyor. Gardiyanlar, kaçarak hikayeyi bitireceğini sanmıştı ancak adaletin kapanmayan bir kapısı vardır." ifadelerini kullandı.

ESAD REJİMİNİN KARANLIK YÜZÜ: SEDNAYA HAPİSHANESİ

Uluslararası kuruluşların yayımladığı raporlara göre, Şam'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve çöken rejimin Savunma Bakanlığına bağlı Sednaya Askeri Hapishanesi'nin, Mart 2011'deki olayların ardından rejim karşıtı barışçıl göstericilerin tutulduğu bir üsse dönüştüğü belirtiliyor.

Raporlarda, devrilen rejim yetkililerinin cezaevinde alıkoydukları binlerce kişinin öldürülmesini sessiz ve sistematik şekilde organize ettikleri aktarılıyor.

Rejimin, Sednaya'da alıkoyduklarını kasıtlı şekilde insanlık dışı koşullarda tuttuğunu aktaran raporlar, tutsaklara defalarca işkence yapıldığını ve sistematik olarak yiyecek, su, ilaç ve tıbbi bakımdan mahrum bıraktığını gösteriyor.