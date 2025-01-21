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Eski ABD Başkanı Biden: Daha yapacak çok işimiz var

Eski ABD Başkanı Biden: Daha yapacak çok işimiz var Eski ABD Başkanı Joe Biden, Washington'dan ayrılırken son sözü, "(ABD Başkanı Donald Trump'ın) Açılış konuşmasını dinledik. Daha yapacak çok işimiz var." oldu.