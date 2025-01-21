AA
Eski ABD Başkanı Joe Biden, Washington'dan California'ya tatil için hareket etmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.
"DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"
"Ofisten ayrılıyoruz ama savaşımız sona ermiyor." diyen Biden, Başkan Trump'ın açılış konuşmasına atıfta bulunarak, "Daha yapacak çok işimiz var." ifadesini kullandı.
Geride kalan 4 yılı "onurla" anacağını belirten Biden, birlikte çalıştığı ekibinin "rüya takımı" olduğunu dile getirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış