Eski ABD Başkanı Joe Biden radyoterapi tedavisi görüyor

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın, prostat kanseri tedavisinin bir parçası olarak radyoterapiye başladığı belirtildi.

Biden'ın sözcüsü, CNN'e açıklama yaptı.

"RADYOTERAPİ VE HORMON TEDAVİSİ GÖRÜYOR"

Açıklamada, "Başkan Biden, prostat kanseri tedavi planının bir parçası olarak radyoterapi ve hormon tedavisi görüyor." ifadesini kullandı.

Biden’ın tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği ve moralinin iyi olduğu kaydedildi.

Gelecek ay 83 yaşına girecek Biden'in tedavisinin ne kadar süreceği konusunda bilgi verilmedi.

KANSER TEŞHİSİ KONMUŞTU

Biden'ın ofisinden mayısta yapılan açıklamada, eski Başkan Biden'a "agresif prostat kanseri" teşhisi konulduğu duyurulmuştu.