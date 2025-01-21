Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın unutulmaz gafları

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Donald Trump, 2024 seçimlerinde kazanan olarak ABD'nin 47. başkanı olarak görevine başladı.

Yemin töreniyle görevi resmen devralan Trump, Beyaz Saray'ın kapılarını Joe Biden'a kapatarak görevi devraldı.

Biden, başkanlık görevini Donald Trump'a devretmeden önce Beyaz Saray'da son günlerini geçirdi.

Ancak, Biden'ın başkanlık döneminden geriye akılda kalan bir dizi gaf ve unutulmaz anı kaldı.

UKRAYNA VE RUSYA SAVAŞININ ADINI UNUTTU

Biden’ın belki de en çok konuşulan gaflarından biri, Ukrayna’daki savaşa “Irak’taki savaş” demesiydi.

Bir konuşmasında, "Enflasyon, Irak savaşı nedeniyle dünya genelinde bir sorun ve petrol üzerindeki etkisiyle Rusya’nın yaptığı... Affedersiniz, Ukrayna’daki savaş." diyerek gafını düzeltmeye çalıştı.

Ancak bu, onun ülkeleri ve olayları karıştırmasındaki bir örnekten yalnızca biriydi.

Daha önce, Ukrayna'yı İran ile karıştırdığı da olmuştu.

ÖLMÜŞ PARLAMENTERE SESLENDİ

Bir başka unutulmaz gaf ise Biden’ın ölü bir parlamentere seslenmesiydi.

Biden, Kongre üyesi Jackie Walorski'ye, “Jackie burada mı? Jackie nerede? Sanırım burada olacaktı.” şeklinde seslendi.

Ancak Walorski’nin, Biden’ın bu çağrısından tam bir ay önce bir trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

PROMPTERİ OLDUĞU GİBİ OKUDU

Biden, bazen prompterdan okuduğu konuşmalarında hızını kaybederek yanlışlıkla kendisi için yazılan talimatları sesli olarak söyledi.

Bir konuşmasında, "Merhaba de," "Otur," "Kısa açıklama yap" gibi notları okudu.

Bu anlar, Biden’ın dışarıya yansıyan zihinsel zorluklarını gözler önüne serdi.

KAMALA HARRIS'E BAŞKAN DEDİ

Biden, başkanlık döneminin sonlarına doğru konuşmalarında zaman zaman zorlandı ve dil sürçmeleri yaşadı.

Bir konuşmasında, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e “Başkan” diye hitap etti. Bu durum, özellikle Biden’ın yaş ve sağlık durumu hakkındaki tartışmaları alevlendirdi.

ZELENSKY'YE PUTİN DEDİ

Biden, 2022’deki NATO zirvesinde de bir gaf yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ile Rusya lideri Vladimir Putin’i karıştıran Biden, "Şimdi sözü, kararlılığı kadar cesareti de olan Ukrayna Devlet Başkanı’na bırakıyorum. Bayanlar ve baylar, Başkan Putin.” diyerek büyük bir şaşkınlık yarattı.

KONUŞMAYI UNUTTU

Biden’ın, 2020 seçim yarışındaki rakibi Donald Trump ile yaptığı münazara da dikkat çekti.

Biden, bazı cümlelerinde duraksadı ve konuşmalarında netlik eksiklikleri vardı. “Tam bir inisiyatif, sınır devriyeleri ve daha fazla sığınma görevlisi konusunda…” gibi belirsiz ifadeler izleyiciler tarafından anlaşılmadı.

DEMANS İDDİALARI

Biden’ın başkanlık dönemi, sağlık sorunları ve yaşından dolayı sıkça tartışma konusu oldu.

Zaman zaman dengesini kaybederek düşmesi, sahneden inememesi ve belirli kelimeleri telaffuz ederken zorlanması, kamuoyunda zihinsel sağlık durumuyla ilgili kaygılara yol açtı.

Bazı kişiler, Biden’ın demans hastası olabileceğini iddia etti.